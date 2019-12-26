Зеленский назван политиком года в Украине, Порошенко - на втором месте

За президента проголосовали 45,9% украинцев.

Зеленский назван политиком года в Украине, Порошенко - на втором месте
Фото: пресс-служба президента

По данным исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 45,9% украинцев считают Владимира Зеленского политиком года.

Данным опроса свидетельствуют, что далее идет пятый президент Украины Петр Порошенко с результатом 7,5%, сообщает Интерфакс-Украина.

Далее украинцы назвали лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко (3,3%), спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (2,8%), лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко (2,7%).

Еще 1,9% опрошенных отдали свои голоса куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, 1,4% лидеру партии Голос Святославу Вакарчуку, а у лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 1,1%.

В то же время 6,9% респондентов считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. 16,7% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось 13?18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РоSSии в 2019 году по версии роSSийской компании Яндекс.

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