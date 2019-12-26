Минэкономики намерено бороться с падением промышленности и строительства

Министерство создало для этого специальных штаб.

Минэкономики намерено бороться с падением промышленности и строительства
Тимофей Милованов
Фото: finclub.net

В Министерстве экономики считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий со стороны государства. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов у себя на фейсбуке.

Он сообщил о создании штаба для противодействия падению промышленности.

«Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов», - отметил Милованов.

По его словам, сейчас в правительстве разработали 13 направлений работы по противодействию падения промышленного производства. Их планируют обнародовать в ближайшее время.

Глава Минэкономики подчеркнул, что падение промышленности в Украине наблюдается уже 6 месяцев подряд. И если раньше его объясняли отдельными факторами, то сейчас в правительстве отметили, что это падение охватило уже почти все виды промышленности.

«Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса в сочетании с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей», добавил Милованов.

Согласно статистике, которую привел в пример министр, в ноябре 2019 год промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре — на 5%, в сентябре — на 1,1%.

Более того, в правительстве намерены повысить рост строительства инженерных и жилых сооружений.

Напомним, 16 декабря Милованов анонсировал на ближайшее время презентацию карты инфраструктурных инвестпроектов. Он подчеркнул, что правительство намерено максимально содействовать развитию государственно-частному партнерству.

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