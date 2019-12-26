Законы об ФГИ и приватизации будут приняты в первом квартале 2020 года, - глава ФГИ

"На данном этапе Фонд создаёт «фабрику» по переработке информации".

Законы об ФГИ и приватизации будут приняты в первом квартале 2020 года, - глава ФГИ
Дмитрий Сенниченко
Фото: Макс Левин

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко рассказал, что законы о ФГИ, а также о приватизации, будут приняты в первом квартале 2020 года.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Мы уже подготовили новый и системный законопроект о ФГИ, изменения к закону о приватизации. Рассчитываю на то, что уже в первом квартале 2020 года они будут приняты", - сказал он.

По словам Сенниченко, Фонд также разработал новые положения о процессе передачи имущества на баланс ФГИ.

"Сейчас есть миф, что все имущество и объекты приватизации уже есть в полном распоряжении ФГИ. Бери и продавай! Но это не так. Предприятиями управляют около 70 органов власти. И только сейчас было принято постановление о передаче их фонду. Поскольку по старым процедурам это был крайне неэффективный процесс, искусственно затянутый. Поэтому мы разработали новые правила и процедуры, которые позволят передавать нам функцию управления всей этой историей, скажем так", - пояснил он.

Сенниченко отметил, что главный принцип работы ФГИ сегодня - "это единая политика, policy, которую я согласовал со всеми. И суть ее в том, что мы должны запустить приватизацию не просто для привлечения средств и денег, а для передачи объектов инвесторам, новым собственникам... А не просто заработать много денег на приватизации".

"На данном этапе Фонд создаёт «фабрику» по переработке информации. В наших планах - создать системную экспозицию, вебсайт, где будет вся внятная информация о приватизации. На этом сайте будет отображаться информация о каждом предприятии. Чтобы было просто: ты на него кликаешь, заходишь, читаешь описание, устав и так далее. Сейчас мы «загружаем» информацию о 500 предприятиях. И это огромный кусок работы", - подчеркнул глава ФГИ.

Напомним, 12 декабря ФГИ впервые опубликовал полный список объектов на приватизацию.

В сентябре президент Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В октябре Верховная Рада отменила список из более 1 тыс. предприятий, не подлежащих приватизации. В ноябре президент поручил передать на приватизацию 500 предприятий до конца года.

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