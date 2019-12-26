КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство" и прогулы

Суд решил, что такая инициатива противоречит ст. 157 Основного закона.

КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство" и прогулы
Фото: 24 Канал

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о лишении нардепов мандата за прогулы и неперсональное голосование. Об этом пишет Liga.net.

"Конституционный суд предоставил негативный вывод", – заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Конституционный суд решил, что такая инициатива противоречит ст. 157 Основного закона. Отмечается, что с полным решением суда Вениславский еще не ознакомлен. Вывод относительно законопроекта №1027 должен быть опубликован на сайте КСУ сегодня, 26 декабря.

Напомним, что положения этого проекта закона предполагали прекращение полномочий нардепа, если он лишился гражданства Украины или выехал на постоянное место жительства за границу; отсутствовал без уважительной причины на трети пленарных заседаний парламента за время одной сессии (по решению Верховного суда); суд установил, что нардеп занимался неперсональным голосованием.

Ныне есть семь оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий: личное заявление, обвинительный приговор, недееспособность или исчезновение, прекращение гражданства или эмиграция, несовместимые с мандатом обстоятельства, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский предложил ввести дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

3 сентября Верховная Рада попросила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИСудья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Пенсионерке, порвавшей бюллетени на выборах в Раду, не найдя там Зеленского, дали два года условноПенсионерке, порвавшей бюллетени на выборах в Раду, не найдя там Зеленского, дали два года условно
В "Нафтогазе" признали риск отказа РоSSии от транзитаВ "Нафтогазе" признали риск отказа РоSSии от транзита
"Свободу слова" Шустера с участием Зеленского посмотрело более 10 млн зрителей"Свободу слова" Шустера с участием Зеленского посмотрело более 10 млн зрителей
Порошенко возложил вину за дефицит бюджета на ЗеленскогоПорошенко возложил вину за дефицит бюджета на Зеленского
Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - РазумковВсе фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и РябошапкуПодозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Бывший сотрудник администрации Порошенко выиграл суд у ЗеленскогоБывший сотрудник администрации Порошенко выиграл суд у Зеленского
"Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины""Евросолидарность" призвала Зеленского дать оценку заявлениям Путина о "русской территориий Украины"
Рада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президентаРада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президента
Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Последние новости
Подгружаем последние новости