Суд может освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена, - адвокат

Сегодня материалы передают в Апелляционный суд.

Суд может освободить из-под стражи беркутовцев из "черной роты" для обмена, - адвокат
Фото: Мария Лебедева

Сегодня в Апелляционном суде могут освободить из-под стражи бывших беркутовцев из "черной роты" для обмена.

Об этом рассказала в комментарии LB.ua адвокат Евгения Закревская.

"Есть два способа, чтобы лиц, которые только что получили приговор, юридически "очистить" для обмена. Оба случая я считаю незаконными. Первый - изменение меры пресечения путем подачи ходатайства прокурора... но этого не произошло и уже не произойдет, т.к. суды первой инстанции не будут заседать до Нового года... И второй - это ходатайство об изменении меры пресечения от защиты, которое подается после решения о продлении меры пресечения. Этот вопрос рассматривается в апелляции и это стало возможным после решения Конституционного суда летом этого года... Собственно мы видим реализацию второго сценария", - пояснила Закревская.

Адвокат также подчеркнула, что позиция потерпевших неизменна - против. Также потерпевшая сторона просит суд уведомить ее о принятом решении.

Родственники погибших также опасаются, что беркутовцев могут отпустить из-под стражи.

"Считаю это недопустимым. Беркутовцы должны ответить за совершенные преступления. Есть доказательства.. Следствие еще продолжается. Но если их отпустят - их просто обменяют с Россией. Это просто абсурд, потому что таким образом РоSSия вмешивается во внутренний судебный процесс в Украине", - отметил один из родственников погибших героев.

Напомним, ранее суд отпустил снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве на Майдане, из-под домашнего ареста.

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