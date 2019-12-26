Минобороны рассекретит половину гособоронзаказа

Пока ГОЗ полностью засекречен

Минобороны рассекретит половину гособоронзаказа
Фото: Сергей Нужненко

Министерство обороны Украины планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа.
Об этом на брифинге раскказал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Сейчас гособоронзаказ является полностью секретным на 100%. Та информация, которая публиковалась, по несколько раз проверялась через юристов и специалистов по информации. Мы не считаем, что это отвечает интересам страны, поэтому в следующем законе, который мы сейчас принимаем, необходимо внести информацию о том, чтобы иметь возможность открывать по меньшей мере 50% гособоронзаказа, а мы будем работать над тем, чтобы было больше", - рассказ министр.

Загороднюк отметил, что объем рассекреченой информации ежегодно будет опредять Кабмин.

На брифинге министр также сообщил, что гособоронзаказ за 2019 год полностью выполнен. Украина закупила свыше 7 тысяч единиц вооружения.

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