В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку

Мэру города Кахе Каладзе пришлось оправдываться перед журналистами.

Фото: tbilisi.gov.ge

В Тбилиси вечером 25 декабря зажгли новогоднюю елку, купленную за миллион лари (около 350 тысяч долларов) в Италии.

Как сообщает "Новости-Грузия", вокруг этой елки возник скандал, так как ее внешний вид понравился далеко не всем. Многие пользователи соцсетей в Грузии отметили, что елка не выглядит эффектно и не стоит затраченных на нее средств.

Фото: newsgeorgia.ge

Оправдываться за елку пришлось мэру Тбилиси Кахе Каладзе. Он заявил, что елка лучше, чем те, что были раньше и "соответствует мировому тренду".

"Да, елка очень красивая. Мы очень хотели, чтобы это было похоже на натуральную елку, а не на то, что было раньше в течение многих лет – какой-то треугольный ящик. И вообще, есть мировой тренд, чтобы елка была максимально похожа на натуральную. На следующий год постараемся привезти натуральную елку из Норвегии", - сказал Каладзе.

Фото: tbilisi.gov.ge

Вечером на площади возле елки даже произошел небольшой инцидент – группа оппозиционных гражданских активистов принесла на площадь пятилитровую бутылку с водой, на которой было написано "удобрение". Они заявили, что намерены "полить" елку, чтобы она подросла. "Может быть, удобрения помогут этой елке выглядеть на тот миллион, который был на нее потрачен", - так объяснили свой протест активисты. После небольшой словесной перепалки с представителями охраны Тбилисского горсовета, активистов вывели с площади.

Фото: newsgeorgia.ge

Напомним, что киевскую елку зажгли 19 декабря. Она установлена на Софийской площади.

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