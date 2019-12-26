Весь гособоронзаказ закрыт, - министр обороны

Украина закупила в 2019 году 7434 единиц военной техники

Весь гособоронзаказ закрыт, - министр обороны
Андрей Загороднюк
Фото: Макс Левин

Министерство обороны Украины полностью выполнило гособоронзаказ за 2019 год и реализовало все закупки.

Об этом на брифинге рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Весь ГОЗ закрыт. Мы вручную оставили два проекта без рассмотрения, но эти проекты незначительны с точки зрения самого ГОЗа - это менее 1%", - отметил Загороднюк.

Во время брифинга министр кратко подвел итоги 2019 года и назвал главные контракты.

"Мы впервые закупили джавеллины в США. Это значимый для нас контракт. Мы впервые сделали закупку через NSPA - агентство НАТО по поддержке и закупкам. Мы не надеемся, что через NSPA будем закупать большое количество наших потребностей, но у нас должна быть такая возможность, потому что ранее у министерства не было возможности быстро купить что-то заграницей. Мы разморозили контракт на БТР-4. Они уже поступили в части. Вчера я подписал документы по объявлению тендера на закупку питания по каталогу. На каталог переходят все части ВСУ", - рассказал министр.

Гособоронзаказ за 2019 год
Гособоронзаказ за 2019 год

Замминистра обороны Анатолий Петренко рассказал, что Минобороны закупило в 2019 году 7434 единиц военной техники, в том числе около 700 единиц ракетной артиллерии, 900 бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов, пять боевых катеров и кораблей.

Андрей Загороднюк также анонсировал реформу ГОЗа.

"Наша система закупок не отвечает европейским принципам и имеет огромное количество рисков как операционных, так и репутационных. Есть множество вопросов для Минобороны, для Вооруженных сил, но однозначно в ТОПе - реформа государственных закупок", - отметил министр.

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