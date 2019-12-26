Американский штат Иллинойс легилизировал рекреационное употребление марихуаны

Иллинойс стал 11-м штатом США, в котором легализировали немедицинскую марихуану.

Американский штат Иллинойс легилизировал рекреационное употребление марихуаны
Фото: dpchas.com.ua

С 1 января 2020 года в американском штате Иллинойс вступает в силу закон, легализирующий использование каннабиса в рекреационных целях (употребление, не связанное с медицинскими показаниями).

Об этом сообщил местный телеканал "ABC 7 Chicago".

Теперь лица в возрасте 21 года и старше смогут легально купить до 30 г цветка марихуаны, 5 г концентрата марихуаны, или до 500 г продуктов, содержащих активное вещество растения, например - пищевых продуктов.

Продавать марихуану смогут лицензированные компании и магазины. Многие из них уже запланировали скидки и акции "Весь район присоединяется к вечеринке... это будет совершенно новый мир в Чикаго 1 января", - отметила менеджер одного из магазинов.

Иллинойс стал 11-м штатом США, в котором легализировали немедицинскую марихуану. Соответствующий законопроект был принят 31 мая, а 25 июня его подписала губернатор штата Дженнифер Прицкер.

Медицинский каннабис в Иллинойсе легализировали в 2014 году.

Напомним, в декабре прошлого года Таиланд стал первой страной в Азии, которая легализовала медицинское использование марихуаны.

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