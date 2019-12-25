Нардеп от "Слуги народа" заявил, что РоSSия аннексировала Крым из-за "языкового закона"

Депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что РоSSийская Федерация аннексировала украинский Крым из-за отмены Верховной Радой "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала "НАШ" в ходе дискуссии с депутатом от " ЕС " Алексеем Гончаренко на тему прямых поставок газа из РоSSийской Федерации.

По мнению Устенко, непрямые поставки газа "экономически невыгодны" и такое решение "навязано прошлой властью".

В ответ на это Гончаренко сказал, что по такой логике украинская власть также инициировала войну, а Устенко заявил, что причиной незаконной аннексии Крыма стал языковой закон.

"Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы помните, давайте, если уже эту тему затронули. В 14-м году был принят закон о языке, после чего спровоцировали все эти действия в Крыму, после чего РоSSийская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось", - сказал Устенко.

Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики" авторства нардепов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

23 февраля 2014 года, после бегства президента Виктора Януковича, Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили КС дать оценку этому закону. Лишь 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным "языковой закон" Кивалова-Колесниченко.

25 апреля 2019 года Рада приняла новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.