Совет общественного контроля требует от Сытника объяснений относительно признания его виновным в коррупционном правонарушении

Административное правонарушение не является основанием для увольнения директора НАБУ.

Совет общественного контроля требует от Сытника объяснений относительно признания его виновным в коррупционном правонарушении
Фото: uacrisis.org

Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро выступил с заявлением, в котором требует от главы НАБУ Артема Сытника объяснений относительно признания его виновным в коррупционном правонарушении.

Заявление обнародовано на сайте совета.

"Закон не обязывает уволить руководителя НАБУ при внесении его в единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. В то же время члены Совета общественного контроля призывают Артема Сытника дать публичное объяснение своим действиям и прокомментировать свое пребывание на посту руководителя антикоррупционного органа в такой ситуации", - говорится в документе.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. Такое решение вынес Сарненский районный суд Ровенской области, а Ровенский апелляционный суд 13 декабря подтвердил соответствующее решение.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1700-3400 гривен).

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