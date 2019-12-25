Подозреваемая в деле об убийстве Шеремета Юлия Кузьменко подала в суд на МВД

Третьей стороной в иске стал Арсен Аваков.

Подозреваемая в деле об убийстве Шеремета Юлия Кузьменко подала в суд на МВД
Фото: Макс Требухов

Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета, волонтер и медик Юлия Кузьменко, подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Третьими лицами в деле стали глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания "Украина".

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации, говорится на портале Судебная власть Украины.

Фото: court.gov.ua/fair/

Автораспределение назначило судьей по этому делу Сергея Волка – того самого, который выносил решение об ее мере пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Для распределения были доступны всего три судьи.

Фото: court.gov.ua

Представительницей истца стала адвокат Виктория Дейнека. В комментарии "Главком" она пояснила, что будет добиваться опровержения от Авакова его заявления, сделанного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Речь идет о его заявлении о том, что Кузьменко отказалась давать показания в деле об убийстве Шеремета.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было... Мы настаиваем, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", – заявила Дейнека.

Напомним, что основной подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

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