Прокуратура АРК открыла уголовное производство после прибытия поезда "Санкт-Петербург – Симферополь"

Дело открыто по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство после прибытия поезда сообщением "Санкт-Петербург – Симферополь". Это первый поезд, проехавший по железнодорожной части Керченского моста, возведенного оккупантами.

Дело открыто по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины, сообщили на официальной странице прокуратуры АРК в Facebook.

"Сегодня, 25 декабря, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу компанией "Гранд-Экспресс", которая организовала перевозку пассажирским поездом "Санкт-Петербург – Симферополь" (ч.1 ст. 332 ККУ)", – говорится в заявлении.

Отмечается, что во время расследования будет дана правовая квалификация незаконным действиям сотрудников перевозчика и незаконному запуску железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Ведомости уже внесены в ЕРДР.