В Киеве не хватает более трети патрульных, - Геращенко

Одна из причин дефицита кадров - небольшие зарплаты.

В Киеве не хватает более трети патрульных, - Геращенко
Патрульная служба Киева
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Кадровый состав патрульной полиции в Киеве недоукомплектован на 34%.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНИАН.

"У нас на сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко.

При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.

"Патрульные полицейские, которых мы обучаем и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. гривен... И поэтому многие патрульных полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать ", - заявил Геращенко.

В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен и зарплата для патрульных будет повышаться.

"Нам нужно больше полицейских", - добавил он.

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