Суд в Виннице отпустил под домашний арест американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО

Винницкий апелляционный суд 24 декабря сменил меру пресечения американскому гражданину Крейгу Лэнгу, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против боевиков на Донбассе.

Согласно сообщению пресс-службы суда, для обеспечения выдачи лица (экстрадиционного ареста) суд применил к гражданину США круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

В то же время суд отменил постановление Винницкого городского суда, которым Крейгу Лэнгу продлен срок содержания под стражей до 3 февраля следующего года.

Лэнг разыскивается правоохранительными органами США по трем уголовным делам. Он подозревается в краже, разбое и убийстве. По украинскому законодательству эти преступления - экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Лэнг - бывший американский военный, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2015-2016 годах воевал в Украине в рядах "Правого сектора", а потом подписал контракт с Вооруженными силами Украины и прослужил еще несколько месяцев в районе Светлодарской дуги.

Убийство, которому ему вменяют, произошло в 2018 году во Флориде. Правоохранители считают, что мотивом преступления был грабеж – у погибших с собой было 3 тысячи долларов. Деньги нужны были, чтобы поехать в Венесуэлу, где Лэнг с подельником якобы собирались воевать на стороне оппозиционных сил.

Американца задержали в августе 2019 года в Винницкой области во время пересечения границы с Молдовой.

По словам адвоката Дмитрия Моргуна, его подзащитный отвергает инкриминированные ему преступления. Защитник также настаивает, что Украине не должна выдавать Лэнга США , потому что ему там может угрожать смертная казнь.