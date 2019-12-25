Суд в Виннице отпустил под домашний арест американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО

Крейга Лэнга готовят к экстрадиции.

Суд в Виннице отпустил под домашний арест американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
Фото: court.gov.ua

Винницкий апелляционный суд 24 декабря сменил меру пресечения американскому гражданину Крейгу Лэнгу, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против боевиков на Донбассе.

Согласно сообщению пресс-службы суда, для обеспечения выдачи лица (экстрадиционного ареста) суд применил к гражданину США круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

В то же время суд отменил постановление Винницкого городского суда, которым Крейгу Лэнгу продлен срок содержания под стражей до 3 февраля следующего года.

Лэнг разыскивается правоохранительными органами США по трем уголовным делам. Он подозревается в краже, разбое и убийстве. По украинскому законодательству эти преступления - экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Лэнг - бывший американский военный, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2015-2016 годах воевал в Украине в рядах "Правого сектора", а потом подписал контракт с Вооруженными силами Украины и прослужил еще несколько месяцев в районе Светлодарской дуги.

Убийство, которому ему вменяют, произошло в 2018 году во Флориде. Правоохранители считают, что мотивом преступления был грабеж – у погибших с собой было 3 тысячи долларов. Деньги нужны были, чтобы поехать в Венесуэлу, где Лэнг с подельником якобы собирались воевать на стороне оппозиционных сил.

Американца задержали в августе 2019 года в Винницкой области во время пересечения границы с Молдовой.

По словам адвоката Дмитрия Моргуна, его подзащитный отвергает инкриминированные ему преступления. Защитник также настаивает, что Украине не должна выдавать Лэнга США, потому что ему там может угрожать смертная казнь.

Напомним, что в конце сентября в США арестовали военного Уильяма Смита, который обсуждал, как делать взрывчатку, и "хотел воевать в Украине". В ФБР утверждают, что Смит имел контакты по этому поводу с Лэнгом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС продлил арест бывшего замглавы МинВОТ ГрымчакаВАКС продлил арест бывшего замглавы МинВОТ Грымчака
Борис Тарасюк стал послом Украины при Совете ЕвропыБорис Тарасюк стал послом Украины при Совете Европы
Зеленский назначил послов Украины в Хорватии и АрменииЗеленский назначил послов Украины в Хорватии и Армении
ВАКС отправил экс-замглавы Миграционной службы Пимахову под ночной домашний арестВАКС отправил экс-замглавы Миграционной службы Пимахову под ночной домашний арест
ЕС назвал запуск поездов в Крым "еще одним нарушением суверенитета Украины" со стороны РоSSииЕС назвал запуск поездов в Крым "еще одним нарушением суверенитета Украины" со стороны РоSSии
С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрелаС начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрела
ВАКС арестовал имущество бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Щербины, – СМИВАКС арестовал имущество бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Щербины, – СМИ
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Суд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа МикитасяСуд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа Микитася
Зеленский встретился с новым послом Украины в США ЕльченкоЗеленский встретился с новым послом Украины в США Ельченко
Последние новости
Подгружаем последние новости