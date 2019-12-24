ВАКС продлил арест бывшего замглавы МинВОТ Грымчака

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Пресс-служба ВАКС информирует, что сегодня, 24 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

2Так, подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дней (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 грн", - говорится в сообщении.

Накануне ВАКС втрое уменьшил залог Грымчаку, но оставил его под стражей.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова арестовал Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен, а в начале октября Печерский суд Киева продлил арест еще на месяц.

Ранее Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

22 октября ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

14 ноября ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца.