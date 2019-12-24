Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

Президент изменил состав совета.

Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский назначил главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Об этом говорится в указе президента №950 от 24 декабря, обнародованном на сайте главы государства.

Также президент ввел в состав совета министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Советником секретаря (по согласию) назначен Бесик Сихарулидзе.

Кроме того, в совет вошли премьер-министр Алексей Гончарук, замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." Ким Янг-Санг.

Согласно документу, из состава инвестиционного совета выведены Владимир Гройсман, Степан Кубив, Дмитрий Петренко и Вадим Пристайко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В июне сообщалось, Зеленский пригласил войти в состав Национального инвестиционного совета

, основателя японской компании Rakuten Хироши Микитани.

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