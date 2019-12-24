В Мексике мэра застрелили во время празднования Рождества

Ранее мэру предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, предназначенного для военных.

В Мексике мэра застрелили во время празднования Рождества
Фото: @JCarlosMedranoM

Мэра мексиканского города Халапа де Диас Артуро Гарсиа Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере.

Об этом сообщила газета El Sol de Mexico, пишет УНИАН.

Мэр участвовал в праздничном вечере системы комплексного развития семьи. На праздник пришла группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он умер. Также был убит его зять - сотрудник налоговой службы города Хавьер Терреро.

По данным издания Infobae, ранее мэру предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, предназначенного для военных. Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о похищении 18 человек.

Родственники погибших считают, что расследование привело к тому, что он оказался в опасности. Информация о нем могла попасть в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.

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