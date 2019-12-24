Суд обязал нардепа Дубневича носить электронный браслет еще два месяца

Процессуальные обязанности продлили до 22 февраля 2020 года.

Суд обязал нардепа Дубневича носить электронный браслет еще два месяца

Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил процессуальные обязанности в отношении депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), которого подозревают в присвоении имущества.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

Процессуальные обязанности продлили до 22 февраля 2020 года.

Напомним, Ярослав Дубневич подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен (ч.5 ст.191 УК).

2 ноября ВАКС отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен, но 7 ноября апелляционная палата ужесточила меру пресечения до содержания под стражей. Сумма залога при этом была снижена до 90 млн гривен. 8 ноября за Дубневича внесли залог и он вышел из СИЗО.

Ярослав Дубневич - первый депутат 9-го созыва Рады, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности. Подробнее читайте в материале LB.ua "Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»".

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