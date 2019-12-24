Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ

Этот вопрос суд рассмотрел на заседании во вторник.

?Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
Фото: Макс Левин

Судья Конституционного суда Николай Мельник подал в отставку.

Об этом "Українським Новинам" сообщил информированный источник.

"Действительно, Мельник подал в отставку", - сказал он.

По его словам, во вторник на специальном заседании КС рассмотрел заявление Мельника и принял решение.

Мельник был назначен судье КС в марте 2014 года Верховной Радой.

Напомним, 20 декабря КС не удовлетворил заявление Станислава Шевчука о возобновлении его на должности судьи.

Шевчук был уволен 14 мая 2019 года, а 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности главы КС. Но самого Шевчука на работу не пускали.

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