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2019-12-24
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
Этот вопрос суд рассмотрел на заседании во вторник.
Фото: Макс Левин
Судья Конституционного суда Николай Мельник подал в отставку.
Об этом "Українським Новинам" сообщил информированный источник.
"Действительно, Мельник подал в отставку", - сказал он.
По его словам, во вторник на специальном заседании КС рассмотрел заявление Мельника и принял решение.
Мельник был назначен судье КС в марте 2014 года Верховной Радой.
Напомним, 20 декабря КС не удовлетворил заявление Станислава Шевчука о возобновлении его на должности судьи.
Шевчук был уволен 14 мая 2019 года, а 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности главы КС. Но самого Шевчука на работу не пускали.