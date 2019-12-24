"Европейская солидарность" намерена инициировать изменения в закон о перезапуске ГБР

В партии назначение главы Бюро президентом называют неконституционным.

"Европейская солидарность" намерена инициировать изменения в закон о перезапуске ГБР
Фото: eurosolidarity.org

Фракция «Европейская Солидарность» подаст изменения к только что подписанному Владимиром Зеленским закону «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», которые, по мнению партии, должны привести его в соответствие с Конституцией Украины. Об этом говорится в официальном заявлении "ЕС".

"Пока данный закон в турборежиме проталкивался через парламент, а потом пылился в Офисе Президента, Конституционный Суд Украины признал неконституционным право Президента назначать директора ГБР. Суд пришел к такому выводу, рассматривая один из проектов изменений в Конституцию, инициированных господином Зеленским с целью концентрации полномочий в руках главы государства", - отметили в партии.

В "ЕС" настаивают, что назначение президентом руководства ГБР является неконституционным.

"Если исходить из буквы и духа закона, Владимир Зеленский должен ветировать инициированный им же закон и самостоятельно предложить депутатам формулу его приведения в соответствие с Конституцией. Но исходя из очевидной логики политического преследования своих оппонентов - он подписал этот заведомо антиконституционный документ", - отметила в "Европейской солидарности". При этом там отметили, что "ЕС" зарегистрирует соответствующий законопроект и будет настойчиво добиваться его принятия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон о перезапуске ГБРЗеленский подписал закон о перезапуске ГБР
Зеленский подписал закон для снижения давления на бизнесЗеленский подписал закон для снижения давления на бизнес
Зеленский подписал закон о предоставлении УБД добровольцамЗеленский подписал закон о предоставлении УБД добровольцам
Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - РазумковВсе фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков
ВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографаВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографа
"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар
Рада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президентаРада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президента
Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Аграрный комитет будет рассматривать поправки к земельному закону до 27 декабряАграрный комитет будет рассматривать поправки к земельному закону до 27 декабря
Рада приняла закон о реформах в системе высшего образованияРада приняла закон о реформах в системе высшего образования
Последние новости
Подгружаем последние новости