Украина получит от транзита газа $15 млрд за пять лет, - Оржель

"В пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - "живыми".

Украина получит от транзита газа $15 млрд за пять лет, - Оржель
Фото: president.gov.ua

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассчитывает, что Украина за пять лет транзита роSSийского природного газа получит $15 млрд дохода.

Об этом он написал в своей колонке для издания "Экономическая правда".

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, - ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", - отметил министр.

"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - "живыми" деньгами - уже до нового года. И это - без каких-либо кабальных условий относительно покупки роSSийского газа", - добавил Оржель.

Он также отметил, что хотя на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, риск неподписания нового контракта все еще есть.

"Протокол - это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано - транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", - пояснил миинистр.

Напомним, Украина и РоSSия должны заключить новый транзитный договор на 2020-2024 годы до 29 декабря. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.

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