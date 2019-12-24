Минцифры запустит для украинцев курсы по цифровизации в формате ток-шоу

Курсы запустят с 21 января 2020 года.

Минцифры запустит для украинцев курсы по цифровизации в формате ток-шоу
Фото: ukrinform

Министерство цифровой трансформации с 21 января 2020 года запустит курсы по цифровизации населения, которые будут сделаны в формате ток-шоу. Об этом заявил продюсер образовательных проектов Минцифры Виталий Спивачук на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы подумали, почему бы не использовать элементы из привычных телеформатов и принципы сериальности внутри курсов. Формат, на котором остановились - это формат студии, в которую селебрити приглашают в гости экспертов и ставят актуальные вопросы от украинцев", - рассказал Спивачук.

Он также подчеркнул, что базовый курс делится на три сезона, и у каждого будет свой ведущий: Ольга Сумская, Надежда Матвеева и Руслан Ханумак.

Он уточнил, что "образовательные сериалы" будут переведены на украинский, русский, а также на язык жестов.

Как сообщал премьер-министр Алексей Гончарук на презентации онлайн-проекта "Действие. Цифровое образование", в Украине провели исследование, по результатам которого оказалось, что 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня.

Напомним, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью LB.ua сообщал, что Минцифры планирует создать в библиотеках диджитал-хабы, где всех желающих будут обучать цифровой грамотности. Библиотеки будут функционировать как коворкинги, места для обучения и центры поддержки малого предпринимательства. Минцифры планирует охватить 6 млн людей программой обучения цифровым навыкам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Блок рекламы


Похожие новости
В МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцевВ МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцев
Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в "нормандском формате" на уровне парламентовМедведчук приехал к Путину с идеей переговоров в "нормандском формате" на уровне парламентов
51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование51,2% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - социсследование
Денисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмыДенисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмы
Денисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцевДенисова: в роSSийских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцев
Доля отказов в американских визах для украинцев выросла до 45%Доля отказов в американских визах для украинцев выросла до 45%
Данилов: СНБО утвердил основной сценарий встречи в "нормандском формате"Данилов: СНБО утвердил основной сценарий встречи в "нормандском формате"
Три парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабряТри парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря
Минцифры планирует трансформировать библиотеки в диджитал-хабыМинцифры планирует трансформировать библиотеки в диджитал-хабы
РоSSия включила в список на обмен двух украинцев, подозреваемых в попытке "повесить" теракты на ветеранов АТОРоSSия включила в список на обмен двух украинцев, подозреваемых в попытке "повесить" теракты на ветеранов АТО
Последние новости
Подгружаем последние новости