У РоSSии нет техники для завершения "Северного потока - 2", - ОСК

Чтобы построить собственное судно-трубоукладчик, РФ потребуется до шести лет.

У РоSSии нет техники для завершения "Северного потока - 2", - ОСК
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

У РоSSии нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире росТВ, передает Deutsche Welle.

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет", - констатировал Рахманов. По его словам, такие суда обычно строят под конкретный проект.

При этом глава глава ОСК выразил уверенность в том, что РоSSия сможет построить собственный трубоукладчик. По его оценкам, на это потребуется в общей сложности до шести лет: от полутора до двух лет на проектирование и три - четыре года на само строительство.

"Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол "Ленин" построили за три года", - отметил Рахманов.

Напомним, в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

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