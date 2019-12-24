РоSSийского оппозиционера за сутки вывезли из Москвы на военную службу на Новой Земле

№3 декабря дома у Шаведдинова провели обыск и увезли на допрос.

В РоSSии задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова и отвезли на Новую Землю в Архангельскую область для прохождения военной службы.

Об этом сообщает "МБК".

"На нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля", - написал Навальный.

Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют.

- заблокировали сим-карту;

- ФСБ выломало дверь;

- на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю.

Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля. — Alexey Navalny (@navalny) 24 декабря 2019 г.

Как рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Шаведдинова доставили в войсковую часть 23?662. Согласно открытым данным, войсковая часть входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск, дислоцирующийся в поселке Рогачево.

Вечером 23 декабря дома у Шаведдинова прошел обыск. Затем его повезли на допрос в Следственный комитет, и с ним пропала связь.

24 декабря пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что суд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе.

Напомним, в прошлом году ведущий канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов и бывший координатор московского штаба Сергей Бойко получили по 30 суток ареста за организацию митинга "Он нам не царь".