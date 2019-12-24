Сегодня, 24 декабря президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Хорватии и Армении. Об этом свидетельствуют президентские указы №942 и №941.

Посла Украины в Хорватии не было почти три года после увольнения Александра Левченко. Теперь эту должность занял Василий Кирилич. Ранее он занимал должность начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины.

В свою очередь Иван Кулеба был уволен с должности посла Украины в Республике Казахстан и назначен послом Армении вместо уволенного летом Петра Литвина.

Иван Кулеба - отец вице-премьер-министра Дмитрия Кулебы.