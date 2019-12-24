Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата

Бондаренко и Мальский были назначены в начале июля.

Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской области Игоря Бондаренко и главу Львовской области Маркияна Мальского.

Об этом он сказал на заседании Совета развития громад и территорий.

"Каждый из вас работал кто-то четыре месяца, кто-то три месяца, кто-то только вошел в работу. Но мы говорили, что будем смотреть на конкретные результаты. Мы говорили, что будем оценивать в конце года работу каждого. Я еще раз хочу поблагодарить всех и [отдельно] двух глав областных администраций. Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", - сказал Зеленский.

Напомним, что Бондаренко и Мальский были назначены в начале июля.

Юрист Маркиян Мальский является сыном декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, который в 2010-2014 годах был украинским послом в Польше.

Бондаренко является владельцем и основателем сети кондитерских на Закарпатье. Ранее сообщалось, что Бондаренко также владеет компанией "Конфакто".

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