Гончарук анонсировал энергомодернизацию тысячи домов в 10 пилотных городах

Новый инструмент внедряется для ускорения процесса организации подачи заявок.

Гончарук анонсировал энергомодернизацию тысячи домов в 10 пилотных городах
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году в Украине модернизируют около 1 тыс. многоквартирных домов в 10 пилотных городах.

Об этом он рассказал в ходе встречи Совета регионов под председательством президента, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть два проекта…Раньше Фонд (энергоэффективности) был задизайнен таким образом, чтобы ожидать заявки снизу - чтобы люди собрались, приняли решение и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, что запускаем параллельный инструмент - top-down", - сказал Гончарук.

По его словам, новый инструмент внедряется для ускорения процесса организации подачи заявок на энергомодернизацию.

Министр развития громад и регионов Алена Бабак уточнила, что в первоначальную модель прямой связи между ОСББ и Фондом энергоэффективности теперь введена возможность посредника в виде коммунальных предприятий с муниципальными гарантиями. По ее словам, за 2019 год всего 18 ОСББ обратились за кредитами в Фонд, что ставит под угрозу планы направить на эти цели в 2020 году 6,8 млрд гривен. Поэтому было принято решение о введении посредников для ускорения расходования средств.

Министр добавила, что проекты типа "А" начальной термомодернизации оцениваются в 600-800 тыс. гривен за дом, тогда как в проекты типа "Б" комплексной модернизации 0 6-10 млн гривен.

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