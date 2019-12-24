Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве

Из зала заседаний Киевского апелляционного суда, где рассматривается дело волонтера Юлии Кузьменко, прогнали сотрудников блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера заставили уйти из зала, а последнего потом окружили под судом и вынудили прокричать антироSSийские лозунги.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Сотрудники Шария написали заявления в полицию.

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