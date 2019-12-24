Новостей.COM ⇒
2019-12-24
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве
Из зала заседаний Киевского апелляционного суда, где рассматривается дело волонтера Юлии Кузьменко, прогнали сотрудников блогера Анатолия Шария.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Фото: Макс Требухов
Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера заставили уйти из зала, а последнего потом окружили под судом и вынудили прокричать антироSSийские лозунги.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Сотрудники Шария написали заявления в полицию.