Украинская сторона вычеркнула нескольких экс-беркутовцев из списка на обмен – адвокат Рыбин

Адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен пленными нескольких бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые являются подозреваемыми по делам Майдана.

Об этом Рыбин сообщил в видеообращении на фейсбуке.

Он упомянул Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина и "несколько человек".

"Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был обмен всех установленных на всех установленных", - заявил адвокат.

Рыбин призвал украинскую власть выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты.

Напомним, 18 декабря участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на Донбассе и договорились о продлении объявленного в июле текущего года. Также стороны не пришли к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

Позднее стало известно, что Трехсторонняя контактная группа продолжит обсуждение обмена в формате "всех установленных на всех установленных" в виде конференции, в том числе и по "скайпу".

23 декабря сообщалось, что представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Ранее на саммите в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках.