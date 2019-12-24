Кабмин назначил госсекретарем Минрегиона Войтовича

Кабинет министров назначил на должность государственного секретаря Министерства развития громад и территорий Олега Войтовича.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко.

"Заседание Кабмина. Госсекретарем Минрегиона назначен Олег Войтович, ранее работавший в Минагорополитики", - написал он.

Ранее Войтович занимал должность замдиректора департамента обеспечения работы Минагрополитики - начальника отдела организационного обеспечения министерства. Согласно данным декларации, в министерстве за 2018 год он заработал 372,4 тыс. гривен.

Напомним, в сентябре Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ было переименовано в Министерство развития громад и территорий, которое возглавила министр - Алена Бабак.

Новый министр тогда заявила, что намерена оставить на должностях двух действующих замов, которые занимаются административно-территориальным устройством и вопросами жилищно-коммунальных услуг (Вячеслав Негода и Эдуард Кругляк).