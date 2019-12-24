Раскритикованная Супрун Инна Солодкая стала постоянным госсекретарем Минздрава

Она была коллегой главного юриста Минздрава при Богатыревой.

Кабинет министров на заседании во вторник назначил Инну Солодкую государственным секретарем Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил в фейсбуке присутствующий на заседаниях правительства нардеп Алексей Гончаренко.

Предыдущий государственный секретарь Артем Янчук был уволен в октябре. Его обязанности возложили на Инну Солодкую, которая раньше возглавляла юридический департамент Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун также указывала на то, что Солодкая - бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой. После Минздрава он перешел в департамент правовой работы Минагрополитики, в ведении которого находился Госгеокадастр.

На этом же заседании также был назначен новый заместитель министра здравоохранения - Виктор Ляшко, бывший первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья.

Напомним, что в Минздраве последние два месяца идет процесс увольнения лояльных к Супрун сотрудников и замена их на людей нового министра Зоряны Скалецкой.