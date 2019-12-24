Синькевич отказалась от участия в повторном конкурсе на пост главы Госкино

"Участие в повторном конкурсе – это признание правоты членов комиссии, состав которой не изменился и относительно которых мною подан судебный иск".

Синькевич отказалась от участия в повторном конкурсе на пост главы Госкино
Юлія Сінькевич
Фото: Сергей Нужненко

Директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич не будет принимать участие в повторном конкурсе на должность главы Госкино. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я знаю, что многих это разочарует, кого-то потешит, много кто поддержит, но мои первоочередные намерения не изменились – развивать и поддерживать украинское кино и киноталанты теми инструментами, которые мне известны и доказано эффективны. Участие в повторном конкурсе – это признание правоты членов комиссии, состав которой не изменился и относительно которых мною подан судебный иск. Я этой правоты не признаю, потому что считаю, что произошли грубые нарушения, в том числе под давлением продавливание "удобных и желанных" кандидатов", – написала Синькевич.

Он подчеркнула, что хочет верить, что ее знания и умения пригодятся на этой должности, но при других обстоятельствах, "возможно, позже".

Напомним, предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе после пяти лет работы на этой должности.

В ноябре по результатам последнего собеседования на пост главы Госкино единственная оставшаяся кандидатка на эту позицию Юлия Синькевич выбыла из-за недостаточного количества баллов.

Украинские режиссеры, продюсеры, актеры, дистрибьюторы и другие представители киноиндустрии не согласны с результатами конкурса на должность главы Госкино, по которым генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич не набрала достаточное количество баллов, чтобы возглавить ведомство.

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