Гослесагентство возглавил очередной выходец из экспертного центра BRDO

Андрей Заблоцкий был руководителем сектора "Сельское хозяйство".

Гослесагентство возглавил очередной выходец из экспертного центра BRDO
Фото: openforest.org.ua

Новым председателем Государственного агентства лесных ресурсов стал юрист Андрей Заблоцкий.

Об этом сообщил в фейсбуке присутствующий на заседаниях правительства нардеп Алексей Гончаренко.

Заблоцкий - руководитель сектора "Сельское хозяйство" Офиса эффективного регулирования (BRDO), который раньше возглавлял нынешний премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме Гончарука и Заблоцкого, из BRDO во власть пришли такие видные деятели, как Елена Шуляк (представитель Кабинета министров в Верховной Раде), Алексей Оржель (министр энергетики), Денис Малюська (министр юстиции) и Александр Кубраков (глава Укравтодора).

Гослесагентство не было постоянного руководителя с 2017 года, когда через месяц после назначения уволили Кристину Юшкевич.

После этого обязанности главы агентства исполнял Владимир Бондарь, его уволили в сентябре 2019 года.

Последние месяцы ведомством руководил начальник юридического отдела Виталий Дудка.

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