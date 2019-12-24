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2019-12-24
Кабмин утвердил соглашения про безвиз с Эквадором и Колумбией
Украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней.
Фото: znaj.ua
На сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердил соглашения про безвизовый режим с Эквадором и Колумбией. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.
«Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней», - отметил премьер.
Напомним, ранее для украинцев также отменили визы в Колумбию.
В августе Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с правительством Доминики .