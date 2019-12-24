Кабмин утвердил соглашения про безвиз с Эквадором и Колумбией

Украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней.

Кабмин утвердил соглашения про безвиз с Эквадором и Колумбией
Фото: znaj.ua

На сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердил соглашения про безвизовый режим с Эквадором и Колумбией. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

«Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней», - отметил премьер.

Напомним, ранее для украинцев также отменили визы в Колумбию.

В августе Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с правительством Доминики .

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил госсекретарем Минрегиона ВойтовичаКабмин назначил госсекретарем Минрегиона Войтовича
Кабмин инициировал ужесточение правил оборота электронных сигаретКабмин инициировал ужесточение правил оборота электронных сигарет
В МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцевВ МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцев
Кабмин уволил двух замов главы ГФС и назначил их в Таможенную службуКабмин уволил двух замов главы ГФС и назначил их в Таможенную службу
Экс-глава департамента ОПУ Кондзеля может быть причастна к вымогательству взяток за влияние на КабминЭкс-глава департамента ОПУ Кондзеля может быть причастна к вымогательству взяток за влияние на Кабмин
Украина подписала безвиз с Северной МакедониейУкраина подписала безвиз с Северной Македонией
Кабмин назначил госсекретаря Министерства цифровой трансформацииКабмин назначил госсекретаря Министерства цифровой трансформации
Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)
Кабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерамКабмин направил 322 млн гривен на зарплаты шахтерам
Кабмин усилил ответственность за ложные минированияКабмин усилил ответственность за ложные минирования
Последние новости
Подгружаем последние новости