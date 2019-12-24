Американский эсминец Ross зашел в Одессу

Это пятнадцатый заход военных кораблей НАТО в 2019 году.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Американский эсминец USS Ross утром 23 декабря вошел порт Одессы.

Как сообщает местное издание "Думская", около 9 часов USS на рейде порта произошла встреча с лоцманским катером, а в 10 часов он был пришвартован к причалу на Карантинном молу.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Начиная с 2014 года, эсминец - частый гость в Одессе. В 2016 году, например, он вместе с американским десантным кораблем USS Whidbey Island принимал участие в международных учениях "Си - Бриз 2016".

Это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу.