Офис генпрокурора начнет работу 2 января

Соответствующий приказ уже опубликован в газете ВР.

Офис генпрокурора начнет работу 2 января
Фото: Макс Левин

Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу в следующий четверг, 2 января 2020 года. Об этом свидетельствует приказ генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, обнародованном в газете "Голос Украины".

"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что Офис генпрокурора заработает 1 января 2020г.

Напомним, 23 сентября президент подписал законопроект о реформе прокуратуры. Теперь, после после проведения аттестации прокуроров, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс. Генпрокурору предоставляются полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений. Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.

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