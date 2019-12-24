ВАКС отправил экс-замглавы Миграционной службы Пимахову под ночной домашний арест

Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест бывшую замглавы Миграционной службы Дину Пимахову, которая подозревается в получении 1800 долларов взятки.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на данные спикера Ольги Постолюк.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года. Также бывшей заместительнице главы Миграционной службы необходимо сдать загранпаспорт и носить электронное средство отслеживания.

Напомним, что в марте 2018 из Миграционной службы уволилась первый заместитель председателя Дина Пимахова, которая фигурировала в коррупционном скандале 2017 года.

В ноябре 2017 сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.

Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провоцировании взятки. В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но уведомление о подозрении ей вручено не было.

В мае 2018 Генпрокуратура сообщила бывшей замглавы Миграционной службы о подозрении в получении взятки за содействие в оформлении документов для получения гражданства Украины россиянину.

В декабре 2019 Национальное антикоррупционное бюро по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы в получении взятки.