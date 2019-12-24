В Тернополе памятник Пушкину одели в костюм Йоулупукки, но потом сняли его из-за критики общественности

Только три дня памятник русскому поэту Александру Пушкину в Тернополе простоял в костюме Йоулупукки. Хотя монумент планировали использовать как элемент новогоднего декора центра города до 26 января, из-за критики общественности Пушкину вернули прежний вид, сообщает пресс-служба горсовета.

"Реагируя на многочисленные обращения жителей Тернополя, сегодня, 23 декабря, с памятника А. Пушкину, который размещен в сквере В. Черновола, убрали новогодний костюм финского рождественского персонажа Йоулупукки, который был элементом декора к новогодне-рождественским праздникам в рамках Файного зимнего городка -2020", - говорится в сообщении.

Фото: tmrada.gov.ua

Памятник Пушкину нарядили в костюм финского рождественского персонажа утром 20 декабря. По словам руководителя Тернопольского туристско-информационного центра Тараса Ковальчука, чтобы подобрать костюм, с памятника несколько раз снимали мерки. На изготовления новогоднего наряда ушло 15 метров ткани, использовали также наполнитель. Изготавливали костюм две недели. Заплатили за него 4 тыс. гривен предпринимателей "Файного зимнего городка", который размещен в центре Тернополя.

Тарас Ковальчук объяснил такую декорацию туристическим подходом, "хайпом". Однако значительное количество жителей Тернополя сочло идею проявлением безвкусицы и вандализма.

Фото: Христя Савчук

В Тернополе неоднократно выступали за демонтаж памятника Пушкину. В марте этого года соответствующую петицию даже рассмотрели на сессии горсовета. Однако по результатам общественных обсуждений, 57% граждан проголосовали за сохранение памятника.