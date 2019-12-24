Гитлянская опровергла фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье"

Фейк опубликовало издание "Страна".

Гитлянская опровергла фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье"
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что у границы с Венгрией на Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу спецслужбы.

Об этом Гитлянская написала на своей странице в Facebook.

"Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье". Это полный бред!" - отметила спикер спецслужбы.

Ранее издание Страна со ссылкой якобы на свои источники в СБУ написало, что четверо сотрудников спецслужбы еще две недели назад найдены мертвыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией. Сообщалось, что все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Блок рекламы


Похожие новости
Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - РазумковВсе фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков
По делу бойца Маркива итальянский суд использовал фейковые сюжеты пропагандистовПо делу бойца Маркива итальянский суд использовал фейковые сюжеты пропагандистов
СБУ опровергла обыски у Медведчука (обновлено)СБУ опровергла обыски у Медведчука (обновлено)
Рябошапка стал старшим группы прокуроров по делу ПашинскогоРябошапка стал старшим группы прокуроров по делу Пашинского
Адвокат опровергла объявление Вовка в международный розыскАдвокат опровергла объявление Вовка в международный розыск
Труба назвал аудиозаписи его прослушки фейкамиТруба назвал аудиозаписи его прослушки фейками
Полиция: замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группыПолиция: замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы
Глава Украинского еврейского комитета запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь коллаборанта нацистовГлава Украинского еврейского комитета запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь коллаборанта нацистов
Украина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, - министр обороныУкраина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, - министр обороны
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Последние новости
Подгружаем последние новости