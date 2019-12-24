В "Нафтогазе" признали риск отказа РоSSии от транзита

Украина и РоSSия до 29 декабря должны заключить новый транзитный договор на пять лет.

В "Нафтогазе" признали, что существует риск отказа Россией от транзита газа через Украину в случае отзыва Украиной своих исков против "Газпрома".

Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Громадське.

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск ", - сказал он.

Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск.

"И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", - отметил представитель "Нафтогаза".

Он добавил, что "Нафтогаз" рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.

"Чтобы все же оказывалось определенное давление на роSSийскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге", - резюмировал Витренко.

Напомним, что Украина и РоSSия должны заключить новый транзитный договор на 2020-2024 годы до 29 декабря. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.