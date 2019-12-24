Украина вооружится американскими «Апачами»

Украина вооружится американскими «Апачами»

Украинская армия путём приобретения у США вертолётов AH-64 Apache, истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon и противоракетных комплексов Patriot собирается обновить парк армейской авиации. «В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе закупкой современного вооружения за рубежом», сообщает издание Ukrainian Military Pages.

AH-64 Apache является основным ударным вертолётом армии США с середины 1980-х годов, а в настоящее время «Апач» стал самым распространённым ударным вертолётом в мире. Многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon эксплуатируется с 1979 года и до сих пор производится на экспорт. Американский противоракетный комплекс Patriot был принят на вооружение в 1982 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и РоSSия договорились о продолжении транзита газаУкраина и РоSSия договорились о продолжении транзита газа
Reuters: РоSSия и Украина готовят пакетное соглашение по газуReuters: РоSSия и Украина готовят пакетное соглашение по газу
Украина подписала безвиз с Северной МакедониейУкраина подписала безвиз с Северной Македонией
Украина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и КрымаУкраина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и Крыма
Украина и Азербайджан договорились о условиях ведения бизнеса и защите информацииУкраина и Азербайджан договорились о условиях ведения бизнеса и защите информации
Украина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, - глава Института нацпамятиУкраина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, - глава Института нацпамяти
Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государствУкраина опустилась в рейтинге самых могущественных государств
Украина депортировала оппозиционного азербайджанского блогераУкраина депортировала оппозиционного азербайджанского блогера
Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"
Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленныхУкраина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных
Последние новости
Подгружаем последние новости