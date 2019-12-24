Украина вооружится американскими «Апачами»

Украинская армия путём приобретения у США вертолётов AH-64 Apache, истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon и противоракетных комплексов Patriot собирается обновить парк армейской авиации. «В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе закупкой современного вооружения за рубежом», сообщает издание Ukrainian Military Pages.

AH-64 Apache является основным ударным вертолётом армии США с середины 1980-х годов, а в настоящее время «Апач» стал самым распространённым ударным вертолётом в мире. Многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon эксплуатируется с 1979 года и до сих пор производится на экспорт. Американский противоракетный комплекс Patriot был принят на вооружение в 1982 году.



