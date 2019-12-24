Нацполиция: при подрыве авто Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко

"На корпусе и внутри предмета эксперты также нашли смешанные биологические следы".

Нацполиция: при подрыве авто Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко
Фото: LB.ua

Для подрыва авто Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого в его убийстве Андрея Антоненко. Такие результаты взрывотехнической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста опубликовали в пресс-службе Нацполиции.

"Согласно с выводами экспертов, изъятое во время обыска у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", - заявили в полиции.

Корпус мины был изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" в болгарском городе Русе. Он был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году.

По данным полиции, в корпусе мины эксперты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.

"Именно этот материал и был в основе самодельных взрывчатых устройств, при помощи которого совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и подорвали авто журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри предмета эксперты также нашли смешанные биологические следы", - сообщили в полиции.

В НПУ уточнили, что подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на ст. 63 Конституции. Также он отказался от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Напомним, во время подготовки к обыску главного подозреваемого в убийстве Павла Шермета - Андрея Антоненко - по адресу его проживания в центре Киева, оперативниками было установлено, что он в ходе ожидания начала процедуры по телефону связался с товарищем, проживающим с ним в одной квартире и попросил его "срочно вынести из квартиры зелёную вещь", лежавшую в его шкафу. Этот предмет был визуально похож на противопехотную мину МОН-50.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020. Апелляционное заседание было назначено на 20 декабря, однако его перенесли на 23 декабря.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Юлия Кузьменко в присутствии Антоненко якобы прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея АнтоненкоАпелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд ограничил доступ посетителей на апелляцию главного подозреваемого в убийстве ШереметаСуд ограничил доступ посетителей на апелляцию главного подозреваемого в убийстве Шеремета
Адвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о "принте" АнтоненкоАдвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о "принте" Антоненко
"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь"Я не верю!": на Майдане в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета прошла в ДнепреАкция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета прошла в Днепре
Суд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа МикитасяСуд арестовал шесть элитных авто экс-нардепа Микитася
ГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве ШереметаГПУ обновила группу прокуроров по делу об убийстве Шеремета
В киевском суде произошли стычки при попытке вывести подозреваемую в убийстве ШереметаВ киевском суде произошли стычки при попытке вывести подозреваемую в убийстве Шеремета
У соосновательницы организации "Родители SOS" сгорел автомобильУ соосновательницы организации "Родители SOS" сгорел автомобиль
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и РябошапкуПодозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Последние новости
Подгружаем последние новости