Институт национальной памяти предупредил о высокой стоимости декоммунизации "Родины-матери"

Существует угроза опрокидывания статуи.

Институт национальной памяти предупредил о высокой стоимости декоммунизации "Родины-матери"
Фото: Макс Требухов

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предупредил о высокой стоимости декоммунизации монумента "Родина-мать", на щите которого установлен советский герб.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

"Мне буквально позавчера сообщили, что у Института [электросварки имени] Патона есть решение, как демонтировать [советский герб], но это решение будет очень дорогое", - сказал Дробович.

Он пояснил, что концепция инженеров предусматривает строительство огромных лесов.

"Проблема в чем - чтобы просто срезать его или нагрузить люлькой, она может просто перевесить. Там очень сложная инженерная конструкция, ее нельзя разбалансировать, там маятник в руке с мечом, который уравновешивает статую. Если мы повесим много инженерных устройств, чтобы снимать, демонтировать этот щит, он может опрокинуть статую. Здесь безопасность граждан в приоритете", - сказал Дробович.

Напомним, согласно принятому в 2015 году закону о запрете коммунистической символики, местные власти обязаны снести все памятники советским деятелям. Несмотря на то, что памятник "Родина-мать" связан с коммунистическим режимом, его решили не демонтировать. При этом советский герб со щита собираются когда-то убрать.

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