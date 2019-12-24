ЕС назвал запуск поездов в Крым "еще одним нарушением суверенитета Украины" со стороны РоSSии
РоSSийская сторона предприняла новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".
Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФ в аннексированный Крым как "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны РоSSии".
Об этом заявил в понедельник, 23 декабря, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает DW.
По его словам, роSSийская сторона предприняла еще один шаг в сторону "принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова" и новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".
Стано также обратил внимание на то, что Крымский мост мешает проходу судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ожидает, что Москва в данном вопросе будет придерживаться международного права, добавил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией РоSSии.
Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Он отправился из Санкт-Петербурга примерно в то же время, когда и Путин с Тамани. В Севастополь он приедет 25 декабря.
Представительство президента Украины в Крыму отметило противоправность запуска железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией. Представительство президента также осудило очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную территорию Украины - Крым и город Севастополь.
Крымский мост над Керченским проливом строили более четырех лет. Его автомобильная часть была открыта в 2018 году. Украина, а также Евросоюз и США протестовали против строительства Крымского моста. Возведенный над Керченским проливом мост - самое длинное подобное сооружение по всей Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста обошлось РоSSии в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро в пересчете).