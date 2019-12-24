ЕС назвал запуск поездов в Крым "еще одним нарушением суверенитета Украины" со стороны РоSSии

Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФ в аннексированный Крым как "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны РоSSии".

Об этом заявил в понедельник, 23 декабря, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает DW.

По его словам, роSSийская сторона предприняла еще один шаг в сторону "принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова" и новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".

Стано также обратил внимание на то, что Крымский мост мешает проходу судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ожидает, что Москва в данном вопросе будет придерживаться международного права, добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 декабря открыл движение по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией РоSSии.

Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Он отправился из Санкт-Петербурга примерно в то же время, когда и Путин с Тамани. В Севастополь он приедет 25 декабря.

Представительство президента Украины в Крыму отметило противоправность запуска железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией . Представительство президента также осудило очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную территорию Украины - Крым и город Севастополь.