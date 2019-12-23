Нардепы IX созыва "кнопкодавили" 45 раз - "ЧЕСНО"

Рекордсменом стал представитель ОПЗЖ.

Нардепы IX созыва "кнопкодавили" 45 раз - "ЧЕСНО"
Фото: сатй Партии регионов

По данным движения "ЧЕСНО", 15 народных депутатов IX созыва "кнопкодавили" в общей сложности 45 раз. Рекордсменом по количеству является представитель ОПЗЖ Владимир Кальцев, которого за неперсональным голосованием заметили 9 раз.

Такие данные обнародовали на странице движения "ЧЕСНО" в Facebook. На втором месте разместили внефракционного Мусу Магомедова, который "кнопкодавил" 8 раз.

Четыре раза неперсональным голосованием занимался член депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук, аналогичный показатель у Михаила Макаренко из ОПЗЖ. По три случая зафиксировали у Николая Скорика (ОПЗЖ), Григория Суркиса (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Виктора Черного (ОПЗЖ). Два раза "кнопкодавил" Василий Петевка (Довіра), по одному разу - Роберт Горват (Довіра), Александр Пономарев (ОПЗЖ), Елена Копанчук ("Слуга народа"), Сергей Литвиненко ("Слуга народа"), Александр Ковалев ("Довіра") и Василий Нимченко (ОПЗЖ).

"18 декабря депутаты Рады IX созыва побили рекорд. Мы зафиксировали 20 фактов "кнопкодавства", - заявили в "ЧЕСНО".

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение штрафа до 85 000 гривен за неперсональное голосование депутатом парламента. За такое решение проголосовал 261 депутат.



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