Зеленский подписал закон о предоставлении УБД добровольцам

Решение о предоставлении этого статуса возлагается на межведомственную комиссию.

Зеленский подписал закон о предоставлении УБД добровольцам
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря подписал закон, который позволяет добровольцам получить статус участника боевых действий. Об этом говорится в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ.

"Закон дает возможность членам добровольческих формирований, которые принимали участие в защите Независимости и суверенитета Украины во время АТО и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит, и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членах их семей", - уточнили в министерстве.

Решение о предоставлении этого статуса возлагается на межведомственную комиссию. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" предусматривает статус УБД для тех, кто принимал участие в АТО не менее 30 дней, даже если это совокупная сумма пребывания.

Напомним, 4 декабря Рада приняла с правками во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет получить статус участника боевых действий членам добровольческих батальонов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - РазумковВсе фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа"Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа"
Зеленский обсудил с Дудой транзит газа и санкции против РоSSииЗеленский обсудил с Дудой транзит газа и санкции против РоSSии
Зеленский встретился с новым послом Украины в США ЕльченкоЗеленский встретился с новым послом Украины в США Ельченко
Зеленский о закрытии игорных заведений: "Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому"Зеленский о закрытии игорных заведений: "Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому"
ВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографаВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографа
"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар"Формулу Штайнмайера" можно воплотить правками закона об особом статусе Донбасса, – Боднар
Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и КанадыЗеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады
Рада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президентаРада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президента
Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Последние новости
Подгружаем последние новости