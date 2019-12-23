Экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, готовят на обмен с "Л/ДНР", – СМИ

Для этого им могут изменить меры пресечения уже на суде 24 декабря.

Экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, готовят на обмен с "Л/ДНР", – СМИ
Фото: Макс Требухов

Украинская сторона может передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", которые обвиняются в убийстве людей на ул. Институтская 20 февраля 2014 года. Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на два осведомленных источника.

По их информации, бывшим силовикам готовятся изменить меру пресечения - эти распоряжения прокуроры получили от ГПУ.

"Решение об обмене бывших "беркутовцев" одобрило высшее руководство страны", - заявили в СМИ.

Суд по делу об убийстве 48 и ранении 80 лиц на Институтской запланирован на 24 декабря. Именно на нем и могут изменить обвиняемым меры пресечения.

Напомним, что сегодня ТКГ в режиме видеоконференции договорилась об обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Напомним, в 2017 году представители "ДНР" включили несколько бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в список на обмен заложниками. Тогда эту информацию подтвердили в СБУ, подчеркнув, что Украина на этот шаг не согласиться.



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