Экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане, готовят на обмен с "Л/ДНР", – СМИ

Для этого им могут изменить меры пресечения уже на суде 24 декабря.

Украинская сторона может передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", которые обвиняются в убийстве людей на ул. Институтская 20 февраля 2014 года. Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на два осведомленных источника.

По их информации, бывшим силовикам готовятся изменить меру пресечения - эти распоряжения прокуроры получили от ГПУ.

"Решение об обмене бывших "беркутовцев" одобрило высшее руководство страны", - заявили в СМИ .

Суд по делу об убийстве 48 и ранении 80 лиц на Институтской запланирован на 24 декабря. Именно на нем и могут изменить обвиняемым меры пресечения.

Напомним, что сегодня ТКГ в режиме видеоконференции договорилась об обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года.