Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Фото: Макс Левин

Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта и военного Андрея Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua из зала суда.

Мера пресечения в виде безальтернативного ареста, избранная Печерским районным судом Киева, остается в силе и действует до 8 февраля 2020.

Защита просила суд отпустить Антоненко под домашний арест.

Напомним, следствие считает Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничение общества по принципу национальной принадлежности", организатором убийства Павла Шеремета. По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Юлию Кузьменко суд постановил взять под стражу на тот же срок.

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