Главу одного из городов Житомирской области разоблачили в растрате более 800 тысяч гривен

Из-за завышения суммы работ по ремонту дорог в течение 2017 года местный бюджет ОТГ потерял более 800 тысяч гривен.

В Житомирской области главу одного городов уличили в растрате средств местного бюджета более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Сегодня, 23 декабря ему сообщили о подозрении в служебной халатности, приведшей к значительным убыткам в бюджете объединенной территориальной общины.

"Чиновника обоснованно подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в сфере дорожного строительства", - отметили в полиции.

В ходе предварительного расследования, начатого в ноябре этого года, установлено, что из-за завышения суммы выполненных работ по ремонту дорог в течение 2017 года местный бюджет ОТГ потерял более 800 тысяч гривен.

Следователи полиции подали в суд ходатайство об отстранении чиновника от выполнения служебных обязанностей и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в августе одной из заместительниц мэра Житомира сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей 700 тыс. гривен убытков. Чиновница заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер, вместо того чтобы его отклонить.